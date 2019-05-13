За четыре выходных дня на Среднем Урале задержали сотни пьяных водителей

За вторую часть майских праздников, с 9 по 13 мая, в Свердловской области были задержаны 284 пьяных водителя, еще 29 находились в нетрезвом состоянии за рулем уже повторно. Об этом сообщили РИА «Новый День» в областном УГИБДД.

Кроме этого, 176 водителей управляли транспортными средствами, не имея при себе прав, а еще 22 водителя уже были их лишены. По каждому факту сотрудниками ГИБДД составлены административные материалы, по которым уже в ближайшее время будут приняты решения.

В городе Лесном при задержании пьяного водителя не обошлось без погони. Водитель автомобиля «Хенде» не выполнил законного требования сотрудника полиции остановиться и попытался скрыться, началось преследование. В конце концов двумя экипажами ДПС автомобиль был заблокирован, водителя задержали. Выяснилось, что он был пьян. После проведения освидетельствования прибор показал в его крови 1,704 мг/л алкоголя. Автоинспекторы составили протокол, а автомобиль помещен на штрафстоянку.

Напомним, водителям, повторно задержанным за рулем в нетрезвом виде, грозит уголовная ответственность.

В ближайшие выходные подобные контрольные мероприятия на территории Свердловской области пройдут вновь.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

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