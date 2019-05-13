Сухоложец отправился в колонию за угрозы начальнику уголовного розыска

В Сухом Логу местный житель проведет в колонии 3 года и 7 месяцев за то, что угрожал ножом начальнику местного уголовного розыска. Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, расследовавшего дело, инцидент произошел поздним вечером 23 января этого года. Тогда в полицию Сухого Лога поступило сообщение о том, что пьяный местный житель «совершает преступление против жизни и здоровья другого гражданина». На место отправилась опергруппа во главе с начальником отдела уголовного розыска.

Прибыв на место, полицейские потребовали от злоумышленника прекратить противоправные действия. «Однако он не отреагировал на требование и, направив на расположенного в непосредственной близости от него начальника уголовного розыска нож хозяйственно-бытового назначения с выдвинутым лезвием, подсудимый высказал в адрес полицейского угрозу убийством», – сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что после злоумышленника задержали.

Екатеринбург, Елена Сычева

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