В Косулино на пожаре в частном доме сгорели два человека

Накануне вечером в деревне Косулино произошел пожар. Сгорел частный дом на улице Советской. Пожарные, приехавшие на место ЧП, после ликвидации возгорания обнаружили в здании тела двух погибших. Сейчас в ситуации разбирается следственный отдел Заречного.

«По предварительным данным, смерть двух взрослых граждан не носит криминального характера. Их гибель наступила в результате отравления продуктами горения. Для установления точных причин смерти погибших и причин возгорания проводятся соответствующие экспертизы», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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