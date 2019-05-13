В Богдановиче закрывается на ремонт участок трассы Екатеринбург – Тюмень: жителей ждут огромные пробки

На муниципальном участке трассы Екатеринбург – Тюмень, проходящем через Богданович, с сегодняшнего дня вводится временное ограничение для транспорта. Причина – ремонт дороги возле железнодорожного переезда по улице Кунавина. По информации администрации города, работы продлятся по 20 мая.

«На время ремонта будет организовано реверсивное движение по одной полосе. Объезд возможен через Сухой Лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 км. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения», – сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

В ведомстве напомнили, что в этом году началось проектирование обхода Богдановича. Сейчас перегруженная грузовым транзитом трасса заходит в населенный пункт, где водители вынуждены стоять в заторах на железнодорожных переездах. Новая дорога позволит автомобилистам быстро и без пробок объезжать город. К строительству объездной дороги планируется приступить в 2022 году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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