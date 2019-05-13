В «Кольцово» появится капсульный отель

В Кольцово в ближайшее время откроется капсульный отель. О том, что в екатеринбургский аэропорт завезли оборудование, написал житель города Игорь Лесовских. Он опубликовал снимок в своем инстаграме. В пресс-службе аэропорта «Новому Дню» подтвердили, что отель появится в терминале А (внутренние рейсы).

«Действительно, у нас появился арендатор, который будет предоставлять данные услуги. Подробности будут позднее», – сказали в Кольцово.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

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