Уральский бизнесмен пытался незаконно вывезти в Китай молочные коктейли

В Екатеринбурге таможенники задержали крупную партию молочных коктейлей. Владелец товара пытался сэкономить, задекларировав меньшую партию, подав декларацию в Уральскую электронную таможню на экспорт. Обман вскрылся при фактическом досмотре. В партии оказалось на 1944 упаковки больше, чем значилось в декларации.

«Весь товар отправили на экспертизу, чтобы определить его цену. Владельцев молочной продукции ждет штраф в размере от половины до двукратной стоимости упаковок с молочными коктейлями. После уплаты штрафа владелец сможет снова подать декларацию на эти товары и отправить их получателю в установленном порядке», – объяснил начальник Уральского таможенного поста (центра электронного декларирования) Уральской электронной таможни Александр Яворовский.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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