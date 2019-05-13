На Урале уже пошли первые грибы

В лесах Среднего Урала появились первые грибы. Необычно теплая для мая погода привела к тому, что в сосновых лесах юга области – в районе Сысерти, Первоуральска, Камышлова – появились строчки и сморчки.

Спутать с другими грибами их невозможно: они имеют округлые либо продолговатые морщинистые шляпки темно-коричневого цвета. Употреблять в пищу их можно, предварительно отварив в течение не менее 15 минут. В кулинарии западных стран, особенно передовой, строчки и сморчки в последние годы играют важную роль сезонного деликатеса.

Настоящий же грибной сезон в Свердловской области начнется не раньше чем к концу июня.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

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