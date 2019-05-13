Свердловчанин попался на продаже наркотиков через SIM-карты

В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который организовал продажу наркотиков с отмыванием денег через телефонные сим-карты. «Бизнес» продлился с марта 2018-го по январь 2019 года, за это время обвиняемый успел заработать не менее 175,8 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, житель Верхнесалдинского городского округа размещал тайные закладки на территории Нижнего Тагила. Чтобы получать деньги от продажи запрещенных веществ, он приобрел две сим-карты и зарегистрировал телефонные номера на свое имя. Указанные счета он сообщал покупателям и ждал, когда они внесут стопроцентную предоплату с электронных кошельков или через платежный терминал, после чего передавал наркотики.

Мужчине предъявлено два обвинения: по части 1, 3, 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, в том числе в крупном размерах» и по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, полученных преступным путем».

Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 13.05.19

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