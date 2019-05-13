На севере Свердловской области геймер убил свою мать

В поселке Лобва в Новолялинском городском округе сегодня прошли похороны 41-летней местной жительницы Т. Женщина стала жертвой собственного сына – 19-летнего геймера.

Как сообщил телеграф-канал «Горчица», «юноша перерезал родной матери горло ножом, потому что этого требовали правила компьютерной игры». Какой именно, блогеры не уточняют. Информацию при этом подтвердили в отделе полиции № 16 Лобвы. Там сообщили, что игроман действительно убил свою мать. «Правда, майор полиции Александр Бессонов рассказать подробности преступления отказался. По некоторым данным, следующими на очереди за родной матерью должны были стать родные дядя и племянник юноши. На вопрос, правда ли, что убийца составил целый список жертв, в полиции только хмыкнули. Из чего можно сделать вывод, что это еще какая правда», – пишет «Горчица».

Однако в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, эти предположения отвергли. Как сообщили «Новому Дню» в ведомстве, молодой человек в настоящее время находится под стражей, уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ «Убийство». «Все обстоятельства выясняются в ходе следственных мероприятий. Данных о том, что преступление как-то связано с геймерством, не имеется», – заверили в региональном управлении СКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

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