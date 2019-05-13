ЕВРАЗ, свердловский кабмин, Нижний Тагил и Качканар подписали пакет соглашений о сотрудничестве

Уральское руководство холдинга ЕВРАЗ подписало соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканарского городского округа (КГО). Документы завизировали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава КГО Андрей Ярославцев.

По информации управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» (ЕВРАЗ), соглашения закрепляют условия сотрудничества ЕВРАЗа, правительства Свердловской области и администраций городов.

На подписании соглашений

Так, при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле будет построен мост через Тагильский пруд. Компания направит на данный проект более 1,3 млрд рублей. Также компания окажет финансовую помощь в решении других важных социальных вопросов города. Общая сумма финансирования по соглашению составит 1,9 млрд рублей.

В Качканаре будет построен Дворец единоборств, реализованы программы повышения энергоэффективности. Средства будут направлены на приобретение оборудования для развития материально-технической базы Качканарского горно-промышленного колледжа для подготовки современных специалистов по высокотехнологичным профессиям. Объем финансирования проектов превысит 420 млн рублей.

Администрации городов в свою очередь гарантируют содействие повышению эффективности работы комбинатов, а также стабильность правовых и административных условий для инвестиций и активного развития предприятий на территории округа.

Соглашения подписывают Владислав Пинаев, Денис Новоженов, Алексей Орлов.

«ЕВРАЗ еще раз подтверждает готовность развивать города, в которых располагаются предприятия компании, – подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Нам важно, чтобы наши общие проекты были направлены на улучшение инфраструктуры городов, повышение уровня образования, культуры и развитие спорта».

«Развитие муниципальных образований региона является стратегической задачей, поставленной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Сегодня мы подписали соглашения, в рамках которых будут реализованы важные для городов проекты. Я благодарю руководителей предприятий, входящих в структуру ЕВРАЗа, за активную позицию в решении вопросов территорий присутствия, а также за заботу о работниках компании и их семьях», – заявил Алексей Орлов.

«ЕВРАЗ – социально ориентированная компания, которая стремится повысить качество жизни в Нижнем Тагиле. Многолетнее сотрудничество муниципалитета с градообразующим предприятием дает положительные результаты: постоянно реализуются различные социальные проекты, появляются новые объекты инфраструктуры, – отметил мэр города Владислав Пинаев. – Своим участием в возведении моста через Тагильский пруд ЕВРАЗ поможет реализовать многолетнюю мечту горожан, решить транспортную проблему в передвижении из одного района в другой и разгрузить центральную часть города».

«Для нас очень важно, что Качканар развивается комплексно: будет еще один спортивный объект, в колледже появится оборудование, на котором мы сможем готовить наших студентов в формате WorldSkills, обеспечим повышение энергоэффективности сетей городского хозяйства», – отметил глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

Ежегодно ЕВРАЗ направляет более 1 млрд рублей на реализацию социально-экономических программ и благотворительных проектов, предприятия ЕВРАЗа становятся лучшими благотворителями Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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