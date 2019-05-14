В Екатеринбурге загорелся цех по производству полиэтиленовых пакетов (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром на ЖБИ загорелся цех по производству полиэтиленовых пакетов. Из-за горючести материала огонь быстро распространился по зданию, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в цехе на улице 40-летия Комсомола поступило в 07:19. На место выезжали 15 машин, 60 человек личного состава. Горели внутренняя отделка и оборудование цеха, готовая продукция.

На момент пожара в помещении находился один рабочий, мужчина пытался сам потушить огонь, но не смог. Он вызвал пожарных и успел выйти на улицу. С огнем пожарные справились за полчаса. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.05.19

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