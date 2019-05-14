В Свердловской области ожидаются заморозки до -3 градусов

В Свердловской области в ближайшее время резко ухудшится погода. По данным гидрометцентра, ночью и утром 15-16 мая ожидаются заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы опустится до -3 градусов.

«В связи с этим возможны гололедные явления на автомобильных дорогах в утренние и вечерние часы, повреждение сельскохозяйственных культур», – предупредили в региональном управлении МЧС. Информация об ухудшении погодных условий разослана в муниципалитеты для принятия превентивных мер.

Спасатели напомнили, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного и газового отопления, а также электробытовых приборов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.05.19

В Екатеринбурге во дворе нашли бесхозный контейнер с радиоактивной меткой. / Со стороны защитников сквера два задержанных, со стороны их противников – никого (ФОТО). / Кто примет участие во встрече с Куйвашевым по поводу конфликта вокруг храма. Комментарии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»