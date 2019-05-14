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Вторник, 14 мая 2019, 11:39 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге перекроют центральные дороги из-за бегунов и велосипедистов (КАРТА)

В Екатеринбурге в воскресенье, 19 мая, пройдет третий Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Ожидаются участники из 20 городов России – всего около трех тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, участники будут бежать дистанцию протяженностью 21, 10 или 5 километров. Для детей организаторы готовят двухкилометровую трассу. Участники стартуют в 9 часов по местному времени – отметим, «ЗаБег» проходит одновременно в десяти городах Российской Федерации.

И в этот же день состоится «Велопарад» – с 12:00.

В мэрии предупредили, что будут перекрывать движение всех видов транспорта с 08:00 до 12:00, будут закрыты проспект Ленина (от Московской до Пушкина) и улица 8 Марта (от Бориса Ельцина до проспекта Ленина). Точную информацию по перекрытиям администрация города опубликует накануне проведения мероприятия.

Новый День: В Екатеринбурге перекроют центральные дороги из-за бегунов и велосипедистов

Екатеринбург, служба информации

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