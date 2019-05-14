Во время теплых майских выходных клещи покусали более двух тысяч свердловчан

В Свердловской области за минувшую неделю почти вдвое увеличилось количество пострадавших от укусов клещей – до 4,7 тысяч человек. В Екатеринбурге к медикам обратились 1876 горожан.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, наибольшее число пострадавших от клещей регистрируется в Дегтярске, Каменске-Уральском, Березовском, Бисерти, Пышминском городском округе, Первоуральске, Ирбите и Камышлове. На сегодняшний день в больницах с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» находится семь человек. У 12 пациентов подозревается клещевой иксодовый боррелиоз.

В 2019 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 9 900 гектаров. По данным на 13 мая, обработки проведены на территории 1 416 гектар, добавили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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