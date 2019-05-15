В Березовском два мужчины, стрелявших на парковке из Калашникова, пойдут под суд

В Березовском пойдут под суд два местных жителя, которые устроили дебош со стрельбой из автомата Калашникова. Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, речь идет о двух мужчинах – 31-летнем охраннике местного ЧОПа и 32-летнем специалисте казенного автопредприятия. Они обвиняются в хулиганстве, устроенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

«В ночь с 23 на 24 февраля 2019 года, обвиняемые, находясь на парковочных площадках двух кафе, из хулиганских побуждений производили стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. После того, как в их адрес поступили замечания двух очевидцев, потребовавших прекратить хулиганские действия, обвиняемые нанесли им телесные повреждения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Березовский городской суд», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

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