Улицу Чернышевского в Екатеринбурге перекрыли

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге закрыт проезд по улице Чернышевского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорога перекрыта в районе дома № 10. Выставлены «кирпич», знак ремонтных работ и табличка, где должны быть указаны сроки ремонта, – но их нет. При этом со стороны улицы Малышева при повороте на Чернышевского никаких предупреждений о тупике впереди нет, что вызывает недовольство водителей – они заезжают на Чернышевского, утыкаются в запрещающие знаки и вынуждены разворачиваться на узкой улице.

На сайте администрации города уточняется, что движение закрыто в связи с проведением работ по устройству наружных сетей дренажа. Подрядчик – АО «Свердловский инструментальный завод». Проезд должны открыть 20 мая.

Екатеринбург, служба информации

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