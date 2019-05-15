После массовых протестов полиция объявила охоту на гуляющих без присмотра подростков

С 16 по 18 мая в Екатеринбурге пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Беглец»: сотрудники полиции будут разыскивать детей и подростков, склонных к уходу из дома и асоциальному поведению.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД города, особое внимание будет уделяться осмотру подвальных и чердачных помещений, колодцев, теплотрасс, вокзалов. Также планируется проверить места массового пребывания подростков. Как говорится в официальном пресс-релизе, полицейские проводят работу со всеми подростками, находящимися в группе риска, выявляют ребят, склонных к бродяжничеству, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства и токсические вещества. Как правило, это ребята из неблагополучных семей, либо безнадзорные дети.

Добавим, ситуация осложняется тем, что в Екатеринбурге уже третьи сутки идет противостояние между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины в сквере у театра драмы. В акциях принимают участие и несовершеннолетние, причем не только подростки 14-17 лет, но и совсем дети – вчера в объективы журналистов попал мальчик лет восьми, который вместе с другими протестантами шатал забор.

Накануне, когда уже началась акция, детский омбудсмен области Игорь Мороков сделал специальное заявление: «Вовлекать детей в акции протеста – это преступление перед собственным ребенком. Во-первых, такие акции небезопасны для детей. Но самое тревожное, что такое поведение на всю оставшуюся жизнь оставляют у ребенка ощущение, что все вопросы решаются только силовыми методами, исключая возможность компромиссов, переговоров и толерантного отношения к жизни».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

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