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Четверг, 16 мая 2019, 16:04 мск

Новости Екатеринбург

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«МегаФон» ввел цифровую подпись для своих клиентов

Компания «МегаФон» предлагает своим клиентам не пользоваться шариковыми ручками при подключении услуг – обычную подпись заменит цифровая. Пока что сервис доступен для екатеринбуржцев только в одном салоне оператора – в ТРЦ «Гринвич». «Выбор тарифа, цифровых услуг и оформление документов консультант проведет с планшета. Для удобства абонентов здесь организованы витрины с умными устройствами и интерактивной демонстрацией товара», – рассказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что в новом салоне в «Гринвиче» представлены больше 100 моделей смартфонов, свыше 1,5 тысячи аккумуляторов, антенн, док-станций, зарядных устройств и других гаджетов и аксессуаров. «Выбирать покупки – максимально комфортно. Салон сделан так, чтобы туда хотелось зайти и задержаться подольше. Для клиентов оборудована зона отдыха и место для подзарядки смартфонов, а консультанты всегда помогут разобраться в цифровых новинках», – рассказал директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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