«Урал» во второй раз в истории вышел в финал Кубка России

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Арсеналом» в ответном матче полфинала Кубка России. Встреча команд в Туле завершилась со счетом 2:2.

В первой игре «Урал» победил 1:0, и по сумме двух матчей екатеринбургский клуб вышел в финал национального турнира – во второй раз в своей истории. В составе «Урала» отличились голами Эрик Бикфалви и Отман Эль-Кабир. В начале второго тайма случился досадный автогол Вараздата Арояна в пользу «Арсенала», а затем полузащитник хозяев Резиуан Мирзов точным ударом сравнял счет. С 34-й минуты екатеринбуржцы играли на гостевом поле вдесятером, так как Бикфалви получил красную карточку. Судья решил спорный эпизод после видеопросмотра. Таким образом, румынский игрок «шмелей» не сможет принять участие в финальном матче.

Финал Кубка России состоится в Самаре 22 мая. «Урал» сыграет с победителем пары «Ростов» – «Локомотив».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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