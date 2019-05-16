На Ленина – 8 Марта разбился мотоциклист (ФОТО)

Буквально несколько минут назад, в начале десятого часа утра прямо в центре Екатеринбурга, на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта случилось ДТП с участием мотоциклиста.

По словам очевидцев происшествия, молодой человек остался жив. Поскольку авария произошла на трамвайных путях, движение этого вида транспорта было остановлено.

На фото с места событий видно, что на месте уже работают сотрудники ДПС.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, байк столкнулся с машиной по вине водителя легковушки. «В 9:05 в районе дома по адресу: пр. Ленина, 33, водитель автомобиля «Лада» 2114 двигался по Ленина со стороны улицы Пушкина в сторону 8 Марта. При развороте легковая машина не уступила дорогу водителю мотоцикла. Водитель байка доставлен в 24-ю больницу, его состояние пока неизвестно», – пояснили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.05.19

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