На пермской трассе опрокинулся микроавтобус: восемь человек пострадали (ФОТО)

Госавтоинспекция Свердловской области выясняет обстоятельства ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, сегодня в 5:15 утра на 295-м км автодороги водитель пассажирского микроавтобуса «Форд Транзит» не стравился с управлением, и машина перевернулась. В момент ДТП в микроавтобусе находились 13 человек: водитель и 12 пассажиров.

В результате ДТП 8 человек доставлены в больницу для осмотра, все они получили легкие травмы. Водитель цел.

По предварительной информации, шофер уснул во время движения. Микроавтобус не рейсовый. Двигался по маршруту Уфа – Екатеринбург.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.05.19

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