Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге участницу героинового наркокартеля

Свердловские силовики задержали в Екатеринбурге гражданку ближнего зарубежья при попытке продажи крупной партии наркотиков. По сведениям ФСБ, женщина является активной участницей международной преступной группы, которая специализируется на сбыте героина на территории нескольких регионов России.

Во время обыска квартиры, которую арендовала мигрантка, правоохранители обнаружили более 300 свертков с веществом в виде порошка и комков бежевого цвета, электронные весы и другие атрибуты наркоторговцев. Все изъятые вещества оказались героином.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет до пожизненного заключения, сообщили в пресс-службе свердловского управления ФСБ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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