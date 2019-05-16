В Екатеринбурге у разбитой дороги меняют целый бордюр (ФОТО)

В Екатеринбурге сезон дорожных ремонтов начался с массовой замены бордюров. Особо впечатляющим такое обновление выглядит на улице Малышева – там, где на дороге образовались ямы глубиной более 10 см.

В редакцию РИА «Новый День» обратился автомобилист, которого озадачил странный выбор городских властей.

«На Малышева от Комсомольской до Ковалевской в сторону центра ездить невозможно. Ямы глубиной более 10 см, если ночью кто-то не заметит – будет очень серьезное ДТП. А по правой полосе фрезой сняли асфальт и меняют бордюры, которые выглядят еще очень неплохо», – рассказал очевидец.

По его словам, дорога на этом участке была разбитой уже давно, но такие жуткие провалы появились после ливня, который прошел 9 мая. То есть уже неделю назад. Но до сих пор здесь не было даже ямочного ремонта – зато прямо напротив идет «бордюрное» благоустройство. Абсолютно аналогичная ситуация сложилась и во многих других местах города, например – на той же улице Малышева на участке от Вишневой до Гагарина – при этом состояние дороги там даже хуже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.05.19

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