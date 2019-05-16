Таможенники в Екатеринбурге готовятся к наплыву китайцев

Уральские турорпеаторы прогнозируют увеличение потока путешественников из КНР. Об этом они предупредили кольцовских таможенников и пограничников, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. По предварительным оценкам, этим летом Екатеринбург посетят не менее трех тысяч путешественников из Китая. «Сейчас формируются списки граждан КНР, которые намерены посетить уральскую столицу этим летом. По данным турператоров, заявились 80 туристических групп, в среднем по 30-40 человек каждая», – сообщили в ведомстве.

Для организованных тургрупп обеспечат ускоренный и упрощенный режим прохождения контроля, он будет выборочным. На таможне объясняют, что туристы постоянно находится под контролем гидов, которые должны объяснять правила и ограничения на ввоз и вывоз товаров из России.

«Иностранные туристы могут вернуть себе часть от стоимости купленных сувениров. В зоне таможенного контроля есть стойка TaxFree. Иностранцу нужно предоставить таможеннику товар и чеки на него. Мы отправляем сведения уполномоченному оператору, который вернет часть НДС от покупок. Есть два условия: за день турист должен потратить более 10 тысяч рублей, а магазины должны быть подключены к системе TaxFree», – рассказал заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик.

Отмечается, что TaxFree в Кольцово вообще пользуется популярностью у граждан КНР. Только с начала этого года они предъявили чеки на несколько сотен товаров. Чаще всего жителей Поднебесной интересуют российские продукты питания и сувениры. Кроме того, китайцы скупают на Урале одежду и обувь мировых брендов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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