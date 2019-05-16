Мэрия отменила общегородской выпускной в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга отменили общегородской выпускной для школьников. Как сообщили в пресс-службе мэрии, планировалось провести его 28 июня на центральном стадионе и объединить с мероприятиями Ural Music Night.

Идея родилась в марте 2019 года, но в администрации почему-то не подумали предупредить тех, для кого и задумывался праздник. «Большинство родителей и выпускников школ уже заранее спланировали собственные мероприятия по празднованию окончания учебного года и выпуска. Было принято решение в этом году отменить организацию общегородского выпускного, но запланировать его проведение в следующем году, заранее оповестив родителей и выпускников», – сказали в администрации города.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.05.19

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