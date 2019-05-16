В Екатеринбурге уничтожат 1,5 тонны груш из Европы

Сотрудники Уральской оперативной таможни обнаружили на одной из овощебаз Екатеринбурга крупную партию груш. Предприниматель пытался предъявить им поддельные документы почти на 1,5 тонны фруктов. Как выяснилось в ходе проверки, которую провели сотрудники областного управления Россельхознадзора, груши были выращены в Европе, поэтому к ввозу на территорию РФ запрещены.

Более того, товар привезли на Урал из Белоруссии – это тоже нарушение, т.к. с 12 апреля этого года действуют временные ограничения на импорт фруктов из соседнего государства. В итоге сотрудники Россельхознадзора приняли решение уничтожить всю партию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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