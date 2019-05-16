российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 мая 2019, 16:01 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге уничтожат 1,5 тонны груш из Европы

Сотрудники Уральской оперативной таможни обнаружили на одной из овощебаз Екатеринбурга крупную партию груш. Предприниматель пытался предъявить им поддельные документы почти на 1,5 тонны фруктов. Как выяснилось в ходе проверки, которую провели сотрудники областного управления Россельхознадзора, груши были выращены в Европе, поэтому к ввозу на территорию РФ запрещены.

Более того, товар привезли на Урал из Белоруссии – это тоже нарушение, т.к. с 12 апреля этого года действуют временные ограничения на импорт фруктов из соседнего государства. В итоге сотрудники Россельхознадзора приняли решение уничтожить всю партию.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.05.19

Официально: в третий день протеста в Екатеринбурге задержали 70 человек. / Песков: задержания протестующих в Екатеринбурге оправданны. / Футбольные ультрас, ловцы политических очков и хайпующие: кто и зачем маргинализирует протест в сквере у драмы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров