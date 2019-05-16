Ремонт теплосетей Екатеринбурга в 2019 году обойдется почти в миллиард рублей

Свердловские энергетики подвели итоги отопительного сезона 2018/2019. По их словам, наметилась тенденция по снижению повреждаемости сетей – аварий стало на 3,7% меньше. Этого удалось добиться благодаря ремонту и перекладке труб, отметили в «Т Плюс». В этом году свердловский филиал компании увеличил финансирование ремонтной программы еще на 10% – затраты составят 945 миллионов рублей.

Подготовительные работы на теплосетях Екатеринбурга ведутся по плану, сообщил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков. «В апреле были успешно проведены температурные испытания трубопроводов. В этот раз управляющие компании пошли нам на встречу и открыли доступ. Во время проведения испытаний было обнаружено два повреждения на М-3, их оперативно устранили. Будет продолжена диагностика сетей с помощью робота, с июня приступим к работе. В подготовительный период будут отремонтированы 46 километров трубопроводов, а также еще 22 километра труб – в рамках инвестиционной программы. То есть это полномасштабная замена сетей, со сменой конструкций и полным благоустройством участка. Все работы по реконструкции будут проходить без ограничения горячего водоснабжения потребителей. Но возможны кратковременные отключения ГВС при проведении работ по врезкам в трубопроводы», – рассказал руководитель предприятия.

Перекладка теплосетей этим летом будет проходить по улицам Челюскинцев, Данилы Зверева, Шевченко, Бажова, Тверитина, Белореченской, Красноармейской и Кишиневской.

Также энергетики анонсировали три этапа опрессовок этим летом. Гидравлические испытания труб пройдут с 26 по 30 мая, с 30 июня по 4 июля и с 11 по 15 августа. Андрей Шмельков пояснил, почему пока невозможно сократить период отключений горячей воды: «Двух этапов опрессовок недостаточно, чтобы выявить все дефекты. Чисто технически очень трудно проверить машинами все трубы, потому что сейчас это свыше 3 тысяч километров в Екатеринбурге. Когда улучшится общее состояние теплосетей, тогда и уменьшится количество опрессовок».

В целом при подготовке к следующей зиме энергетики сконцентрируются на перекладке магистральных трубопроводов для обеспечения системной стабильности крупных тепловых узлов. Как сообщил председатель правления «Т Плюс» Андрей Вагнер, в 2019 году общие затраты на ремонт и реконструкцию теплосетей в городах присутствия компании составят почти 12 миллиардов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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