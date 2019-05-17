Неделя в Свердловской области завершится сильными дождями и мокрым снегом (ФОТО)

В Екатеринбурге с ночи пошли сильные дожди, которые продлятся по меньшей мере до начала следующей недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это уже привело к неудобствам для горожан. Даже самый центр города – улицы Малышева, 8 Марта, проспект Ленина – залит водой, пешеходы с трудом пробираются между глубокими лужами.

По сообщению Свердловского гидрометцентра, дожди, местами сильные, будут идти сегодня, а также в субботу и воскресенье. Кроме того, в выходные ожидается дальнейшее похолодание: по области возможны ночные заморозки от нуля до -5, возможен мокрый снег. В Екатеринбурге сегодня днем будет до +11, но уже завтра похолодает до +5, а в воскресенье – до +3.

Екатеринбург, служба информации

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