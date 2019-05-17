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Пятница, 17 мая 2019, 09:27 мск

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В Красноуфимске судят вымогателей, предлагавших решить конфликт за деньги

В Красноуфимске трое мужчин сядут на скамью подсудимых за запугивание и вымогательство. Обвиняемые в течение года умышлено устраивали конфликты в развлекательных заведениях города, а затем требовали с оппонентов деньги, чтобы уладить ссору. В случае отказа они угрожали потерпевшим физической расправой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, всего в конфликтах пострадали пять жителей Красноуфимска. Им пришлось заплатить подозреваемым в общей сумме свыше 800 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по частям 1, 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство по сговору в крупном размере». Самое строгое наказание по этой статье – лишение свободы до 7 лет.

Материалы дела направлены в суд.

Красноуфимск, служба информации РИА «Новый День»

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