С начала года в Свердловской области в ДТП погибли пятеро детей, пострадали – 110

Пятеро детей погибли на дорогах Свердловской области с начала 2019 года, еще 110 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД.

В половине случаев дети были пассажирами. Трое детей погибли и 39 были травмированы во время поездки в машинах, водители которых нарушали ПДД. Еще 42 % травмированных детей – это дети-пешеходы, из которых 22 перебегали дорогу в неположенном месте.

Только накануне случилось сразу два ДТП с участием детей. В жуткой аварии в Нижнесергинском районе мальчик-пассажир 2007 г.р. погиб в результате столкновения трех автомобилей. В Екатеринбурге травмы получила девочка 2007 г.р., которая перебегала дорогу в неположенном месте. Также травмы получил подросток, управляющий мотоциклом без прав. Кроме этого, зарегистрировано уже 3 ДТП с участием детей-велосипедистов: они пересекали проезжую часть на велосипеде, не спешиваясь при этом.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.05.19

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