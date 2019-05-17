На дублере Сибирского тракта погиб пешеход. ГИБДД ищет очевидцев

Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает водителя и очевидцев дорожной аварии с погибшим пешеходом.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, сегодня около четырех часов утра на 16 км 930 м дублера Сибирского тракта неустановленный водитель на неустановленной машине, ехавший из Екатеринбурга в сторону Тюмени, сбил пешехода, который шел по краю проезжей части.

Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход скончался на месте ДТП. Примерный возраст – 30 лет, был одет в темную одежду без световозращающих элементов. Очевидцев данного ДТП просят помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8-967-63-70-275 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, служба информации

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