Песков снова прокомментировал ситуацию со сквером и храмом в Екатеринбурге

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков снова прокомментировал ситуацию, которая разворачивается вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге. В частности, журналисты спросили его о том, не говорит ли о несостоятельности местных властей тот факт, что решение провести опрос населения они приняли только после вмешательства президента. «Нет, не говорит. Местные власти вели диалог с жителями до заявления президента, другое дело, что президент более четко сформулировал, и они как региональная власть прислушались к мнению главы государства. Говорить о неэффективности было бы неверно, – подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о том, не возникает ли у Кремля вопросов к компетентности и самостоятельности руководства Екатеринбурга и Свердловской области, раз требуется вмешательство президента, он ответил так: Почему вмешательство? Президент не вмешивался, президента спросили журналисты. Почему некомпетентность? Мне кажется, вы передергиваете». Напомним, что вчера екатеринбургский журналист Иван Морозов попросил у Путина прокомментировать происходящее в Екатеринбурге противостояние. «Я услышал мельком об этом только вчера, очень удивился, не понял, что там происходит, это ваша чисто региональная история. Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а тут возражают. Но все имеют право на свое мнение. Если речь идет о жителях микрорайона, надо его учесть. Если речь идет о записных активистах из Москвы, которые себя попиарить приехали… Но если о жителях, то да, надо учитывать. Храм должен объединять, а не разъединять. Должны быть шаги, чтобы решить в интересах жителей. Есть простой способ и провести опрос – меньшинство должно подчиниться большинству. Это демократия и есть, – подчеркнул Путин. – Понимаете, нужно не перетягивать канат, не ругаться друг с другом, нужно сесть договориться, а городские и региональные власти должны заниматься именно этим».

Заметим, что в расшифровке встречи с журналистами на Медиафоруме ОНФ в Сочи (именно там был задан вопрос о Екатеринбурге), опубликованной на официальном сайте Кремля, этих слов, равно как и самого вопроса, нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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