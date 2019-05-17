В сквере у театра драмы убрали легкие ограждения. Полицию пока оставили (ФОТО)

Сквер у театра драмы, где четыре дня подряд протестовали горожане, сегодня днем выглядит непривычно пустынным. Вчерашние легкие ограждения убрали, освободив проход по набережной. Утром по скверу прогуливались два полицейских. Неподалеку по-прежнему дежурят две машины ДПС и стоит полицейский автобус. В целом все выглядит спокойно, передает корреспондент РИА «Новый День».

По стройплощадке за забором ходят немногочисленные охранники. Вырубленных деревьев, чего так опасались жители, нет. Но все бумажные объявления с призывами провести референдум оказались сорваны. Зато на близлежащих стенах появились актуальные граффити в защиту сквера.

На самом металлическом заборе, который уже стал символом протеста, пока единственная надпись: «Срам». Под ограждением валяются кучи мусора после вчерашнего схода – гора пустых стаканчиков из-под кофе и упаковка фаст-фуда. В городскому пруду рядом со сквером можно увидеть последствия многодневного протеста. Из воды торчит кусок забора, который горожане сломали еще во вторник. До сих пор конструкцию никто не убрал.

Несмотря на дождливую погоду в Екатеринбурге, сегодня вечером в сквере снова собирается флеш-моб. В 17.00 у театра драмы начнется перфоманс под названием «Мясо и Ряса. Храм еды». На площадке будут продавать хот-доги за ту цену, которую горожане посчитают нужной. При покупке надо будет указать, куда бы они хотели отдать деньги – в счет сквера или храма. Таким образом, будет проведен народный опрос. Собранные средства в защиту сквера организаторы направят на поддержку петиции о референдуме. А деньги, переданные в счет храма, отдадут в РПЦ и Фонду святой Екатерины. Передачу денег обещают зафиксировать на видео.

Кроме того, уже после полуночи некоторые активисты собираются устроить флеш-моб «Все снесем». В соцсетях распространяется призыв с просьбой принести на площадку белые куриные яйца. Что именно собираются делать авторы затеи с продуктами – не раскрывается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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