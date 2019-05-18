В Верхней Пышме под рухнувшим бетонным забором погиб подросток

В Верхней Пышме сегодня погиб 12-летний мальчик. Он и двое его друзей около 7 часов вечера перелезали через забор гаражно-строительного кооператива на ул. Машиностроителей. Забор сделан из бетонных плит. Двое детей перелезли, а когда третий полез на забор, конструкция рухнула и придавила подростка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, устанавливается, на чьем балансе находится ограждение, принадлежность земельного участка, правильно ли забор был установлен. «По результатам надзорных мероприятий органами прокуратуры будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до дачи уголовно-правовой оценки», – добавили в надзорном ведомстве.

Верхняя Пышма, служба информации

Верхняя Пышма. Другие новости 18.05.19

Сквер. Суббота. У драмы людно. Приехали православные (Онлайн-трансляция, ФОТО). / В Екатеринбурге завтра ожидается снег. / Высокинский и горожане вместе заглянули за «забор святой Екатерины» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»