Пять человек погибли в страшном ДТП под Алапаевском

Пять человек, в том числе 14-летний подросток, погибли вчера вечером в ДТП в Алапаевском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, трагедия произошла около 20:30 на первом километре подъезда к деревне Ермаки. Водитель «ВАЗ-2105», мужчина 1982 года рождения, не справился с управлением. Машина врезалась в бетонное ограждение моста, после чего перелетела через него и упала на землю. Погибли пять человек – четыре пассажира (в том числе 14-летний мальчик, сын водителя) и находившийся за рулем мужчина.

Его водительский стаж составляет 1 год, за это время он один раз попадался на нарушении ПДД. Был ли водитель трезв, поможет установить судебно-медицинская экспертиза.

Алапаевск, служба информации

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