В Екатеринбурге анонсировали масштабные перекрытия выезда с ЖБИ

В Екатеринбурге начинается ремонт Малышевского моста, его будут перекрывать до середины сентября. Параллельно будут перекрытия на развязке у «Калины» – но, по счастью, более кратковременные. Кроме того, на один месяц изменится движение в районе Макаровского моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, с 20 мая по 16 сентября будет перекрываться движение по мосту на улице Малышева. ООО «Региональное ДРСУ» будет ремонтировать путепровод, ведущий в микрорайон ЖБИ. На первом этапе – с сегодняшнего дня и до 16 июля – перекроют половину моста по направлению в центр города. В это же время будет закрыт заезд на мост с Егоршинского подхода. Поток транспорта пустят по одной части моста, по одной полосе в каждую сторону. Добавим, временную полосу, разграничивающую потоки, на этой половине моста нанесли в конце прошлой недели.

У моста уже установили временный знак

На движении трамваев ремонт никак не скажется, автобусы сменят схему. Автобус № 2 в направлении к центру города будет направлен по улицам: Новгородцевой – Дублер Сибирского тракта – Комсомольская – Библиотечная – Мира – далее по маршруту. Временно отменены остановки в сторону центра: Новгородцевой, Развилки, Комсомольская. На время вводится остановка «Уралобувь». Автобусы маршрута № 033 в направлении к УрФУ будут направлены по улицам: Егоршинский проезд – Дублер Сибирскрго тракта – Комсомольская – Библиотечная – Мира. Временно отменена остановка Комсомольская (в сторону УрФУ), на период ремонта вводится остановка «Уралобувь». Схема актуальна на первый этап перекрытий, то есть до 16 июля.

Будет ограничено движение на развязке у «Калины» – с 6 утра 1 июня до 4 утра 2 июня. Там будут проходить статические и динамические испытания моста.

Кроме того, начинается ремонт моста по улице Смазчиков, специалисты ООО «Региональное ДРСУ» со 2 июня по 21 августа ограничат движение по этому путепроводу. До середины июля будет закрыта сторона в сторону Пионерского, а затем – в сторону железнодорожного вокзала. На период ограничений транспорт будет двигаться по одной полосе движения в каждую сторону.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

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