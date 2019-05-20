Студентам уральских вузов читают лекции о вреде участия в акциях за сквер, но массово отчислять не станут

В Екатеринбурге получила широкий резонанс история студента УрГУПС Антона Савельева, которому грозит отчисление из вуза за участие в акциях протеста в сквере у драмтеатра, где хотят построить храм святой Екатерины. На защиту студента встали депутаты. В частности, Константин Киселев рассказал на сегодняшнем заседании думы, что связывался с руководством университета. «Я связался с вузом, пока его не отчисляют. Но прошу депутата Тимофея Жукова проследить за этой ситуацией», – передает его слова корреспондент «Нового Дня».

Между тем каких-то особых распоряжений для студентов и сотрудников УрГУПС по поводу участия в акциях протеста не поступало. Об этом агентству рассказал один из работников вуза.

Санкции, по неподтвержденной информации, коснулись и девушки-виолончелистки, которая исполняла пьесы в сквере в один из дней протеста. Как пишет телеграм-канал сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», ее отчислили из музыкальной школы, но соответствует ли эта информация действительности, неизвестно, равно как и имя виолончелистки.

В свою очередь, студенты разных вузов сообщают, что им советуют не ходить на акции протеста. «Стыдно за мой вуз! Пришла директор и прочитала лекцию о том, что на митинги ходить плохо, в частности, на акцию «Скверу быть», – написал в фейсбуке Андрей Щукин.

Преподаватели УрФУ в соцсетях сообщают, что им, напротив, «указивок» по поводу митингов не поступало.

Собеседники «Нового Дня» в вузовской среде отмечают, что едва ли после митингов последуют массовые отчисления студентов, даже если их участие в акциях протеста против строительства в сквере у драмтеатра кажется руководству недопустимым. «Тут надо вот что понимать: количество студентов в вузе – важный показатель его эффективности. Отчисления для вузовской бюрократии крайне нежелательны», – сообщил собеседник агентства на условиях сохранения анонимности.

Интересно, что в акциях протеста принимали участие не только студенты, но и школьники. Ограничение для них было единственным – в 22:00 быть дома, поскольку в Екатеринбурге действует бессрочный комендантский час, и несовершеннолетние не могут находиться в общественных местах без взрослых. Разные школы отнеслись к ситуации по-разному: одни предупреждали родителей о том, что участие детей в акциях надо пресекать, проводили профилактические беседы, другие – выступили за сохранение сквера, третьи сделали вид, что ничего не происходит. Классные часы о ситуации, например, прошли в гимназии «Корифей», причем какую-то конкретную позицию ученикам не прививали. Более того, замдиректора школы Мария Калужская даже написала в своем фейсбуке пост в поддержку сквера, но позже удалила его.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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