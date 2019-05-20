Тепло в Екатеринбург вернется на следующей неделе

Синоптики дали утешительный прогноз на погоду в Екатеринбурге – уже со следующего понедельника должно начаться потепление.

Однако нынешняя неделя будет по-прежнему холодной. «На погоде Урала в течение всего периода будет сказываться влияние циклона, поэтому здесь ожидаются дожди, в начале недели местами со снегом. В первые дни будет довольно прохладно: днем +6…+11, и лишь в конце воздух сможет прогреться до +10…+15», – сообщили в центре «Фобос».

По данным сервиса «Гисметео», в следующий понедельник, 27 мая, воздух в Екатеринбурге днем прогреется до +20 градусов, во вторник будет до +23. Оба дня будет солнечно и без осадков. В среду будет также около +21 градуса, но возможна гроза.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

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