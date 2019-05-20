Екатеринбург вошел в топ-10 самых хамских городов России

Российские маркетологи провели необычное исследование, чтобы выяснить, в каком городе страны больше всего хамят. Первое место досталось Перми, второе – Челябинску, а третье – Саратову. Екатеринбург вошел в топ-10 непочетного списка, уральская столица находится на шестой строчке рейтинга. Его опередили Москва и Брянск.

Как уточнили авторы исследования из агентства Zoom Market, респондентам задавали три вопроса: «Вы часто сталкиваетесь с хамством»? «Где чаще всего вам хамят»? «Вы сами часто хамите»? Опрос проводился в 27 городах Росии по методу личных интервью. Общая выборка составила 3 240 респондентов. «Чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38%), в точках общественного питания (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%)», – отметили авторы исследования.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

«Почему мы должны спрашивать мнение жителей?» – в гордуме Екатеринбурга обсудили протесты в защиту сквера. / Тепло в Екатеринбург вернется на следующей неделе. / На заседании правительства Куйвашев рассказал про заявочную книгу к Универсиаде-2023, а про площадки для храма – нет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»