Областной кабмин подвел итоги отопительного сезона

За время отопительного сезона 2018-2019 гг. в Свердловской области произошло 233 случая сбоев в работе коммунальных систем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня на заседании областного кабмина вице-губернатор Сергей Швиндт. Чаще всего аварии происходили в Екатеринбурге – 101 случай. Среди управленческих округов на первом месте оказался Южный с центром в Каменске-Уральском – 43 случая. Самыми благополучными в этом отношении оказались Горнозаводской округ (12 аварий) и Северный (17).

Чтобы уменьшить число аварий в следующем отопительном сезоне, на уровне региона приняты решения об увеличении бюджетных средств на модернизацию инженерных сетей и реализацию инвестиционных программ организаций ЖКХ. На 15% увеличатся расходы на летнюю ремонтно-восстановительную кампанию. План мероприятий по летнему ремонту сетей во всех муниципалитетах области должен быть готов к 3 июня.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

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