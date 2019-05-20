22 мая выпускники Екатеринбурга отметят Последний звонок

В среду, 22 мая, последний звонок прозвенит для екатеринбургских выпускников 9 и 11 классов. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в этом году завершают обучение 13 586 девятиклассников и 6 480 одиннадцатиклассников. В этом году на медали «За особые успехи в учении» претендуют 657 выпускников.

Также в мэрии сообщили, что торжественное вручение аттестатов для школьников пройдет в конце июня или начале июля. Выпускникам 9 классов для получения аттестата надо сдать экзамены по русскому языку, математике и двум предметам по выбору ученика. Выпускникам 11 классов для получения аттестата достаточно сдать только русский и математику.

Екатеринбург, Елена Сычева

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