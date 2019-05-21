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Вторник, 21 мая 2019, 09:58 мск

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Мэр Александр Высокинский выступит с первым отчетом в думе 30 мая

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отчитается перед депутатами за первый год своей работы 30 мая. Для этого будет созвано внеочередное заседание думы, сообщил председатель ЕГД Игорь Володин.

По словам спикера, в думу поступило письмо за подписью первого вице-мэра Александра Ковальчука с просьбой исключить из повестки сегодняшнего заседания думы итоги социально-экономического развития Екатеринбурга за 2018 год. Эту информацию мэрия готова предоставить в отчете главы города. Депутаты предложение поддержали.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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