В Адлере задержали серийного автоугонщика из Екатеринбурга

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали серийного автоугонщика в Адлере. Мужчина был замешан как минимум в восьми угонах машин в столице Среднего Урала.

Как сообщили сегодня в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, задержать автовора удалось еще 15 мая. На черноморское побережье он сбежал еще летом прошлого года. 28 августа 2018 года в Екатеринбурге мужчина с подельником пытались угнать автомобиль «Тойота Ленд Крузер», одного из них задержали сразу, а второй пытался скрыться на угнанной машине, но врезался в дерево. Однако сбежать он все же смог, его объявили в федеральный розыск.

«Следственным управлением УМВД России по Екатеринбургу в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, предусмотренное частями 3 и 4 статьи 158 УК Российской Федерации. В настоящее время сотрудниками полиции доказана причастность задержанных к восьми эпизодам преступной деятельности. Шесть похищенных транспортных средств были обнаружены полицейскими в так называемых отстойниках и возвращены владельцам», – отметили в УМВД. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Екатеринбург, служба информации

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