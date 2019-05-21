На Урал надвигается новый арктический циклон

В Екатеринбурге в ближайшие дни станет еще прохладнее. Сейчас Свердловская область находится под действием холодного арктического циклона, среднесуточная температура воздуха на 5-7 градусов ниже нормы. Дожди переходят в мокрый снег. Хуже ситуация только в Сыктывкаре – там возобновили завершившийся уже отопительный сезон, температура воздуха по ночам там опускается до ноля, а дневные температуры держались на уровне 5 градусов. Ждать потепления Уралу пока не приходится. По данным специалистов центра «Фобос», небольшая передышка ждет свердловчан в среду и четверг – температура воздуха ожидается около +13…+15 градусов, что примерно соответствует климатической норме мая для Екатеринбурга. Однако уже к концу недели погоду будет корректировать новый арктический циклон, который надвигается с Карского моря.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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