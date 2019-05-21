«Люди тянутся за модой и установками государства»: свердловских промышленников предостерегли от бездумной цифровизации

В Екатеринбурге сегодня проходит заседание Свердловской областного союза промышленников и предпринимателей. Обсуждают инновации, проблемы и развитие в промышленности региона.

Среди оптимистичных докладов, которые касались прорывов уральской промышленности, выделилось выступление председателя правления и управляющего партнера КПМГ в России и СНГ Олега Гощанского. Он предостерег предпринимателей от увлечения красивыми и модными словами: «цифровизация», «инновации», «диджитализация». «Люди тянутся за модой и установками государства – и заводят, например, подразделения, куда берут много айтишников, хороших айтишников, подразделения переименовываются в диджитал-офисы, происходит борьба за кадры, внутренняя конкуренция и напряжение. Но до конца цели перед ними не формулируют, специалисты до конца не понимают, чем им заниматься. Это «цифра» ради «цифры». Формируется подразделение, идет диджитализация процессов, но они не связаны с другими процессами в компании. Пример: используется искусственный интеллект в ретейле, с какими клиентами работать и куда идти, есть аналитика по клиентской базе. Но если хромает бухгалтерия и бэкап-офис, нет функциональной поддержки или она хромает, происходит разрыв между подразделениями, и нет экономического эффекта», – сказал он.

Гощанский рассказал, что часто инвесторы увлекаются модой – в ущерб традиционным отраслям. «Когда происходит оценка инвестпроектов, если появляется модное слово «цифра», то анализ и экономическое обоснование зачастую хромает. Мы видим, что часто люди готовы экономить на понятных, просчитанных инвестициях в производство, но легко идут в роботизацию и технологию, не просчитывая, что на выходе. В итоге – убытки, которых не ждали», – подчеркнул он.

Также он призвал предпринимателей и промышленников не увлекаться стартапами. «На устах у всех стартапы, много молодежи, Силиконовая долина. Сегодняшние гиганты – это вчерашняя гаражная экономика. Но тут важно управлять своими ожиданиями. Об успешных стартапах все знают, а о неуспешных – не знает никто, а их больше. Не надо увлекаться эти словом. Беря стартап в цепочку, надо ставить четко ему задачу, как ты с ним работаешь. Стартап – это только для решения локальной и конкретной задачи. И вопрос надежности немаловажен. Сегодня есть стартап, а завтра нет. Тут надо без иллюзий», – предостерег Гощанский.

По его словам, положительных примеров тоже много. «Основные сферы роботизации и создания алгоритмов, где можно заменить человеческий труд – это бухгалтерия, HR, административные функции. Человеческий труд замещается, повышается аккуратность процесса, повышается выгода. Было много проектов мониторинга в строительстве с помощью дронов, удобно отслеживать поставщиков и подрядчиков. Еще успешные случаи применения искусственного интеллекта – это ремонты, когда компании уходят от ремонта по расписанию к ремонту по необходимости, на базе использования массивов больших данных можно четче предсказать, какой узел выйдет скоро из строя», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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