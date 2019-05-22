Математики УрФУ спрогнозировали глобальное похолодание

Исследователи-математики Уральского федерального университета прогнозируют наступление нового ледникового периода. Сейчас наблюдается потепление климата, накапливаются парниковые газы в атмосфере, идет таяние льда, повышается уровень Мирового океана – вслед за этим начнется похолодание.

«Увеличение температуры ответственно за наблюдаемое потепление земного климата, которое сопровождается повышением уровня парниковых газов в земной атмосфере. Это приводит к росту температуры, интенсивному таянию льда, сильному притоку пресной воды в Мировой океан и повышению его уровня. Вместе с тем, как демонстрируют данные нашего математического моделирования, локальный рост температуры резко сменится ее падением», – рассказал профессор кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрий Александров.

Будущее похолодание объясняется изменениями в Мировом океане. Из-за таяния льда идет большой приток пресной воды в океан, талые воды менее плотные, чем соленая морская, из-за чего нарушается устоявшаяся циркуляция. Это приводит к ослаблению поверхностных потоков теплой воды от экватора к полюсам и, в частности, к ослаблению Гольфстрима – это уже зафиксировано экспериментально. Остановка Гольфстрима может привести к похолоданию в Северной Америке и Европе, а затем и к глобальному похолоданию. Кроме того, ученые отмечают рост ледника Якобсхавн в Западной Гренландии, вероятно, из-за охлаждения океанических вод в заливе Диско.

Ученые проследили за изменениями климата на протяжении десяти миллионов лет: глобальные потепления сменяются глобальными похолоданиями и наоборот. В последние эпохи, в сравнении с предыдущими, перепады температуры стали более резкими: рост температуры быстро сменяется падением, причем до существенно более низких величин. Причиной может быть деятельность человека.

«Основные факторы, влияющие на изменение климата, – природные. Они всегда происходили и будут происходить вне зависимости от деятельности человека. Вместе с тем, исключать полностью антропогенное воздействие или влияние внешних возмущений нельзя. Вырубкой лесов, повышением уровня углекислого газа человек накладывает возмущения на процессы, заложенные природой. Однажды мы можем добавить столько, что мало не покажется. И когда перейдем точку невозврата, возникнет угроза существованию животных и человека», – отметил ученый.

По словам Александрова, крупные перепады температуры происходят примерно каждые 100 тыс. лет. За миллион лет таких колебаний было 10, за 2 млн лет – 20 и так далее. Но на крупные накладываются мелкие перепады со средним периодом примерно в 20-40 тыс. лет. Однако точно определить, когда наступит следующий Ледниковый период, ученые пока не могут. Для этого необходимо просчитать процессы, влияющие на изменения климата, собрать их в более емкие математические модели и протестировать на суперкомпьютере. На решение этой задачи могут потребоваться десятилетия. Математики УрФУ занимаются моделированием сложной нелинейной динамики эволюции арктического льда и земного климата на основе различных нелинейных моделей. Это поможет сформулировать тенденцию изменения климата в будущем.

Екатеринбург, служба информации

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