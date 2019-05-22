ГИБДД: пешеходы чаще автомобилистов нарушают ПДД

С начала года в Свердловской области погибли 20 пешеходов – и большинство по собственной вине. Пострадали в авариях 257 челвоек. По статистике ГИБДД, пешеходы в три раза чаще нарушают правила дорожного движения, чем автомобилисты.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, с начала года автоинспекторы зафиксировали уже 65 тысяч случаев, когда пешеходы нарушали ПДД. В основном, это переход проезжей части в неустановленном месте, а также на запрещающий сигнал светофора. Водители не предоставили пешеходам преимущество в движении 21 тысячу раз.

На днях в Ивделе прошло рейдовое мероприятие по профилактике ДТП с участием пешеходов. Полицейские интересовались у автомобилистов, почему те не пропустили людей. Те отвечали, что не заметили, думали, успеют проехать. За несколько часов были выписаны шесть штрафов автомобилистам – и 11 в отношении пешеходов.

«Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что автомобиль всегда был и остается источником повышенной опасности. Поэтому водителям следует соблюдать скоростной режим, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, чтобы в любой момент остановиться и уступить дорогу пешеходам. В свою очередь пешеходам следует исключить нарушение ПДД, неожиданный выход на дорогу, особенно из-за припаркованного транспорта, а также переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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