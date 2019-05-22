У «Планеты» новая акция – месяц бесплатного интернета

Новые клиенты, которые подключатся к «Планете» до 30 июня 2019 года, на протяжении месяца смогут пользоваться выбранным продуктом бесплатно. Об этом сообщает служба по связям с общественностью ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic).

Продукты, которые участвуют в акции, включают интернет на различной скорости – вплоть до 500 Мбит/с, и цифровое телевидение – до 314 каналов. Каждый сможет подобрать себе подходящий вариант.

«Мы уверены в качестве наших сервисов. Но вы сможете оценить их, только когда начнете использовать. Поэтому мы создавали и будем создавать комфортные условия для тестирования наших продуктов. Этим летом «Планета» дарит новым клиентам месяц бесплатного обслуживания», – поясняет Олег Талалаев, директор по маркетингу ITM Холдинга.

Подключайтесь к «Планете» и получайте свой подарок. Вы не только обеспечите себя надежным интернетом, любимыми фильмами, сериалами и онлайн-играми, но и сэкономите, ведь летом и так найдется на что потратить деньги.

Воспользоваться этой возможностью могут жители любого города присутствия «Планеты»: Екатеринбурга, Березовского, Нижнего Тагила, Красноуральска, Каменска-Уральского.

Чтобы получить месяц бесплатного обслуживания, оставьте заявку на подключение на сайте или по телефону 8-800-7-555-051, и обязательно назовите оператору промокод «лето».

Екатеринбург, служба информации

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