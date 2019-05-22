«Уральские авиалинии» объявили скидки на международные рейсы из Екатеринбурга

К летнему сезону авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила стоимость билетов на международные рейсы с вылетом из Екатеринбурга и обратно. Но количество мест по данному предложению ограничено.

Так, в акцию входят следующие направления:

Екатеринбург – Прага – Екатеринбург от 18 тысяч рублей;

Екатеринбург – Харбин – Екатеринбург от 25 000 рублей;

Харбин – Екатеринбург – Москва – Екатеринбург – Харбин от 25 000 рублей;

Екатеринбург – Ларнака – Екатеринбург от 22 367 рублей;

Екатеринбург – Барселона – Екатеринбург от 24 000 рублей;

Екатеринбург – Римини – Екатеринбург от 33 000 рублей;

Екатеринбург – Тель-Авив – Екатеринбург от 26 400 рублей.

Билеты можно приобрести на официальном сайте или в мобильном приложении «Уральских авиалиний» или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262. Там же можно посмотреть полный список направлений. Перед покупкой билетов пассажирам рекомендуется проверять нормы провоза багажа и ручной клади. В стоимость включены сборы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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