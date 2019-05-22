Клещи покусали почти 11 тысяч свердловчан

В Свердловской области за одну неделю в два раза увеличилось количество людей, пострадавших от укусов клещей – уже 10 968 человек. Несмотря на прохладную погоду, опасные членистоногие остаются активными в Камышлове, Ирбите, Талице, Слободо-Туринском округе и в других муниципалитетах. В Екатеринбурге клещи покусали 4,2 тысячи человек.

По данным Роспотребнадзора, с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 29 человек, с подозрением на боррелиоз – 34 человека. На 20 мая акарицидная обработка проведена на территории лесов и парков общей площадью 3 716 гектаров. Это только треть от запланированной территории на 2019 год.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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